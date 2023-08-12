Мощные взрывы прогремели утром в Кривом Роге

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Ранним утром 12 августа в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремело несколько сильных взрывов. В восточной части Украины объявлена воздушная тревога.
Некоторые местные ресурсы сообщают о пусках российских ракет. По сообщению украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях, однако спустя короткое время ее отменили. Один из телеграм-каналов сообщает, что в Кривом Роге сирены включились уже после взрывов.
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