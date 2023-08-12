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Мощные взрывы прогремели утром в Кривом Роге

12 августа 2023, 11:06

Фото: istockphoto/Zeferli

Ранним утром 12 августа в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремело несколько сильных взрывов. В восточной части Украины объявлена воздушная тревога.

Глава городской администрации Александр Викул в своем телеграм-канале подтвердил информацию о взрывах. Он также обратился к горожанам с просьбой не снимать последствия прилетов и не выкладывать фото в интернет. Однако некоторые СМИ и телеграм-каналы публикуют снимки с места событий, на которых видны клубы густого дыма.

Некоторые местные ресурсы сообщают о пусках российских ракет. По сообщению украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях, однако спустя короткое время ее отменили. Один из телеграм-каналов сообщает, что в Кривом Роге сирены включились уже после взрывов.

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#интернет
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#воздушная украина
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Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном
12 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сначала ВСУ бросили своего морского пехотинца в Херсонской области, а затем Служба безопасности Украины (СБУ), завербовав его как агента на российской территории, обманула его и фактически сдала Москве.
Обо всем этом рассказал сам участник этих событий морпех Владимир Реул. В беседе с корреспондентом РИА Новости он вспомнил, как в 2022 году в составе своей части попал под обстрел со стороны наступавших российских войск в районе Копани. Из-за наплевательского отношения офицеров Реула просто забыли на территории, подконтрольной России. Он спрятал оружие, переоделся и ничем не выдавал свою причастность к ВСУ.

Через полгода на него вышли сотрудники СБУ и произвели вербовку. По заданию своего куратора морпех должен был собрать информацию о дислокации российских войск в районе Каховки. В награду за собранные сведения его обещали переправить на территорию, подконтрольную Украине. После выполнения задания представитель украинских спецслужб дал морпеху номер телефона и сообщил кодовое слово, которое надлежало сообщить человеку, который будет заниматься переправлением Реула в Киев. Когда то пришел в условленное место, там его ждали сотрудники уже российских спецслужб. По словам пленного украинца, СБУ просто предали его, избавившись от агента как от использованного материала, как от пушечного мяса.

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#оружие
#сотрудники
#всу
#обстрел
#киев
#сбу
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ВСУ минируют территорию у Ровенской АЭС и усиливают оборону у границы с Белоруссией
12 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные минируют территории у Ровенской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале украинский телеканал 5.ua.
Издание написало, что ВСУ готовятся к встрече с российским десантом, поэтому минируют территории вокруг атомной электростанции. Помимо этого, украинские войска создают с помощью смертельных ловушек для пехоты и техники вторую линию обороны на границе с Белоруссией.

Также уточняется, что угрозы от белорусской стороны пока не видно, но ВСУ готовятся к любому развитию событий.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что на белорусско-украинской границе сосредоточилась группа украинских военных.

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#всу
#россия
#украина
#белоруссия
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В Белгородской области обстреляли храмы у границы
Епархия: белгородские храмы у границы обстреляли, клир распределен по городам
12 августа 2023, 06:25

Фото: istockphoto/Standart

В районе Белгородской и Старооскольской епархии, расположенной у границы, некоторые храмы пострадали от украинских обстрелов. Об этом информировали представители епархии в беседе с РИА Новости.
Согласно предоставленным данным, храмы в Шебекино, Таволжанке, Муроме и Дмитриевке претерпели ущерб.

«В Дмитриевке храм был разрушен и сожжен. Он включал в себя старинные, деревянные элементы, которые уничтожены огнем. Храм в Таволжанке серьезно пострадал. В Шебекино храм получил повреждения от осколков. Муромское село практически пустует, но его старинный кирпичный храм с толстыми стенами пострадал лишь частично — осколки разбили окна», — делились деталями в епархии.
Духовные лидеры из пострадавших храмов теперь служат в городских храмах, находящихся вдалеке от опасной зоны. В епархии заверили, что всем из них обеспечена необходимая помощь.

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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
12 августа 2023, 05:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«За сутки враг четырежды предпринимал контратаки с использованием 14-й, 41-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады в районе Синьковки и Маньковки. Все попытки были успешно отражены. Войска противника понесли потери в размере до взвода», — подчеркнул он.
Также он уточнил, что на позициях первой танковой армии враг, используя 44-ю и 32-ю механизированные бригады, три раза наступал в районе Новоселовского (Сватовский район ЛНР). В результате применения артиллерии были причинены потери противнику, достигшие до взвода.

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Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские войска взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении
12 августа 2023, 05:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Купянском участке российские войска захватили четыре укрепленных позиции и пять постов наблюдения ВСУ, сообщил представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«В процессе военных действий в Купянске ударные группы шестой армии завладели четырьмя укреплениями и пятью наблюдательными точками, уничтожив более чем взвод пехоты в районе Ольшаны», — отметил он.
Далее Зыбинский добавил, что в этом районе войскам также удалось отбить семь попыток наступления ВСУ. Он уточнил, что украинская сторона пыталась взять под контроль районы Синьковка, Новоселовское и Маньковка.

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В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
12 августа 2023, 05:01

Фото: iStock/vadimrysev

В ночные часы субботы системы противовоздушной обороны активировались в нескольких районах Крыма, сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя региона Олег Крючков.
«Системы ПВО были активированы в различных частях Крыма. Призываем оставаться спокойными и доверять только надежным источникам информации», — отметил Крючков.
С 1.30 до 3.15 утра движение на Крымском мосту было временно приостановлено, но теперь уже оно возобновилось.

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В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
NYT: в ВСУ считают, что увольнение военкомов вряд ли поможет мобилизации
12 августа 2023, 03:46

Фото: iStock/sandsun

Увольнение областных военкомов в Украине маловероятно существенно повлияет на процесс мобилизации, поделился своим мнением представитель Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в интервью для New York Times.
«Те, кто стремятся уклониться от мобилизации, найдут способы это сделать», — утверждает он.
Интервьюируемый также указал на широко известные проблемы коррупции в военкоматах.

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о решении уволить областных военкомов после совещания в СНБО. По его словам, тех, кто желает сохранить свои погоны, отправят на фронт, а на освободившиеся должности придут те, кто имеет опыт участия в военных операциях.

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На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных
NYT: Киев потерял более 150 тыс военных с начала спецоперации
12 августа 2023, 03:29

Фото: iStock/JARAMA

Западные эксперты и специалисты полагают, что с начала военных действий России, Украина потеряла более 150 тысяч своих военнослужащих из-за ранений и гибели, сообщает New York Times.
«Западные эксперты и специалисты оценивают потери украинской армии в 150 тысяч человек в результате ранений и смертельных исходов», — пишет издание.
Тем временем, по данным газеты, растет число украинцев, которые стремятся уклониться от службы в армии.

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Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат
Economist: во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат для похорон
12 августа 2023, 02:52

Фото: iStock/sandsun

В Львове производят эксгумацию останков времен СССР с целью освобождения места для захоронения украинских солдат, пишет издание Economist.
Местное городское управление Львова информировало о том, что останки 653 человек были извлечены из мемориального кладбища на Марсовом поле, где ранее находились захоронения воинов Первой мировой войны и времен Советского Союза. Представители городской администрации заявили о намерении перезахоронить их на другом месте.

Издание также упоминает о Виталии Чековском, который был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище вместе с еще двумя сослуживцами. Как утверждает газета, всего несколько недель назад на этом месте был другой захороненный человек.

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