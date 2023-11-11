Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США

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Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом Моррис сообщил на YouTube канале Redacted.
«Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — пояснил журналист.
Он добавил, что российские военнослужащие были осведомлены об этой церемонии и поэтому смогли уничтожить всех, с помощью нанесения точного удара. По мнению Морриса, в средствах массовой информации Запада такая новость уже не получит всеобщей огласки, так как на данный момент все внимание сфокусировано на противостоянии Израиля и ХАМАС.
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