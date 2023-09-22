Мужчина погиб при обстреле Курской области

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Мужчина погиб при обстреле села Плехово в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате обстрела с украинской стороны повреждено несколько частных жилых домов. По словам главы города, жильцам пострадавших домов будет оказана помощь в их восстановлении.
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