Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Мужчина погиб при обстреле Курской области

Мужчина погиб при обстреле Курской области

22 сентября 2023, 17:29
Фото: iStock/alexmak72427

Фото: iStock/alexmak72427

Мужчина погиб при обстреле села Плехово в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрела с украинской стороны повреждено несколько частных жилых домов. По словам главы города, жильцам пострадавших домов будет оказана помощь в их восстановлении.


Тем временем в Севастополе на время проведения уборки частей сбитой ракеты жильцы близлежащих домов по проспекту Нахимова будут эвакуированы. Такое решение принято оперштабом.

Читайте также:

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
#помощь
#село
#мужчина
#соболезнования
#telegram
Читайте нас в
Взрывы слышны в Кременчуге Полтавской области
22 сентября 2023, 17:45

В городе Кременчуг Полтавской области Украины произошло несколько взрывов. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Воздушная тревога ​из-за ПВО пострадал объектв последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины.

Новость дополняется.

Читайте также:

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины

В Черкассах из-за ПВО пострадал объект социальной инфраструктуры

Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

#пво
#воздушная украина
#взрыв
Читайте нас в
Бывший командующий ЧФ Комоедов: Пора ударить по Генштабу ВСУ и Банковой
22 сентября 2023, 16:15

Фото: istockphoto/vladj55

После украинской атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе пришло время ударить по центрам принятия решений в Киеве: по министерству обороны, Генеральному штабу ВСУ и администрации Зеленского на Банковой.
Об этом заявил бывший командующий ЧФ РФ, адмирал Владимир Комоедов. В беседе с РИА Новости он сказал, что после ударов по сегодняшних ракетных атак на Севастополь настало время ответного удара по так называемым центрам принятия решений в украинской столице. 

Адмирал также подчеркнул, что на фоне участившихся атак на Крым необходимо совершенствовать работу систем противовоздушной обороны и увеличить количество средств отражения воздушного нападения. Он предложил зарезервировать средства ПВО, закрепить за ними определенные сектора, чтобы надежно защитить главные центры управления и коммуникации в Севастополе и в целом на полуострове.

Читайте также:

Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

#крым
#севастополь
#рф
#пво
#всу
#киев
#центры
Читайте нас в
Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю
22 сентября 2023, 15:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

По уточненным Минобороны РФ данным, при ударе ВСУ крылатыми ракетами по Штабу Черноморского флота в Севастополе военный не погиб, а пропал без вести.
«Один военнослужащий не погиб, пропал без вести», - уточнили в оборонном ведомстве России.

Напомним, комментирую атаку на Севастополь, Минобороны России заявило, что погиб один военнослужащий. Однако пока информация о его гибели не подтверждается.

Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек.

Читайте также:

Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов

#севастополь
#всу
#минобороны
#удар
#рогов
Читайте нас в
Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота
22 сентября 2023, 15:31

Фото: IStock/3D_generator

Во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Именно он мог координировать удар, рассказал «Радио 1» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, воздушное судно обеспечено радиолокатором для разведки на большом расстоянии.
«Натовский Boeing P-8A “Посейдон” в момент удара по Черноморскому флоту в Севастополе кружил на самой восточной точке Румынии, то есть по прямой до места удара там чуть больше 300 км. На борту самолёта установлен многоцелевой поисковый радиолокатор для разведки на большом расстоянии. Нет сомнений, что этот вражеский натовский американский Boeing координировал этот удар, анализировал реакцию ПВО России и оценивал последствия нанесенного удара. Корень зла сидит не в Киеве в бункере, а намного дальше», — сказал Рогов.
Читайте также: 

Рогов: агрессия режима Зеленского спадёт, если Залужный захлебнется в собственной блевоте

СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
#ракеты
#удар
#пво
#рогов
#всу
#флот
Читайте нас в
«Мертвый город»: В США предсказали страшную зиму для Киева
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Украина останется без тепла и света
22 сентября 2023, 15:17

Фото: iStock/ponomarencko

Грядущей зимой на Украине ожидается холодная зима без отопления и электричества, из-за чего люди начнут массово покидать свои города. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов. Грядущая зима будет тяжелой для Украины», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он также добавил, что на Украине не останется резервов для замены погибших военнослужащих ВСУ. Таким образом Украина будет полностью истощена и не сможет продолжать участие в конфликте. Тогда он и закончится. Джонсон уверен, что именно эта зима станет решающим этапом в конфликте между Россией и Украиной.

Читайте также:

СМИ рассказали об истерике Зеленского на ГА ООН

Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит

Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
#зима
#украина
#всу
#киев
#рф
Читайте нас в
Военнослужащий погиб при ударе по зданию Штаба ЧФ в Севастополе
22 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Минобороны России заявили, что при ракетном ударе ВСУ по Штабу Черноморского флота в Севастополе погиб один военнослужащий ВС РФ.
«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек.

Читайте также:

Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Самолет ВМС США был замечен над Черным морем во время удара по Севастополю
#земля
#воздух
#человек
#здание
#всу
#удар
Читайте нас в
СМИ: Атаки ВСУ Севастополя и флота необходимы Украине для разблокировки одесских портов
Readovka: Вывоз зерна Черным морем для Украины важнее продвижения на фронте
22 сентября 2023, 14:38

Фото: istockphoto/bpawesome

ВСУ концентрируют свои усилия на Черноморском флоте и Севастополе, что подтверждается очередной ракетной атакой на штаб ЧФ РФ. Это происходит потому, что для Киева вывоз зерна значит много больше, чем успехи на поле боя.
Очередной массированный удар по Крыму на этот раз имел своей целью штаб Черноморского флота в Севастополе. Это уже далеко не первая атака полуострова с использованием ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Суммарно противник выпустил по базам российского флота в Черном море уже десятки этих дефицитных ракет, не считая огромного количества беспилотников, напоминает телеграм-канал Readovka.

В то время, как части ВСУ несут огромные потери в ходе неудачного контрнаступления, противник с завидным упорством снова и снова атакует Крым и Черноморский флот. Это при том, что Севастополь защищен намного лучше, чем средний склад в тылу российских войск, например, на Запорожском направлении. Почему же так происходит? Дело в том, что для Киева жизненно необходимо обеспечить экспорт зерна и снять блокаду с одесских портов. Жизнь простых украинцев, гибнущих без поддержки в ходе обреченного контрнаступления, ничего не стоит. Совсем другое дело — интересы украинских экспортеров и западных покупателей. Ради такого дела не жалко потратить дорогие и дефицитные ракеты.

Читайте также:

Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Средствами ПВО была сбита ракета в пригороде Бахчисарая

Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow

#дело
#склад
#море
#экспорт
#жизнь
#флот
#крым
#севастополь
#всу
#ракеты
#удар
#атака
Читайте нас в
Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
22 сентября 2023, 14:26

Фото: iStock/bpawesome

Над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. 

По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. О погибших информация не поступала.

Читайте также:

Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Самолет ВМС США был замечен над Черным морем во время удара по Севастополю

Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow
#крым
#telegram
#ракеты
#пво
Читайте нас в
Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
22 сентября 2023, 14:17

Фото: iStock/Stock Dealer

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, однако призвал жителей не выезжать в центр.
«Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. О погибших информация не поступала.

Читайте также:

Средствами ПВО была сбита ракета в пригороде Бахчисарая

Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow

Стало известно о нескольких пострадавших при ракетной атаке на Севастополь

#земля
#воздух
#всу
#удар
Читайте нас в
Достижения.рф