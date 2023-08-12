Мужчина погиб в Донецке после очередного обстрела ВСУ

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В результате обстрела Донецка артиллерией ВСУ в Петровском районе города погиб мужчина 1986 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города.
Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в летнюю кухню, в которой он в тот момент находился. Сам дом практически полностью разрушен. Обстрелы мирных городов республик Донбасса, которые ведут ВСУ, не прекращаются ни на день. Отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирную инфраструктуру.
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Александр Бойцов