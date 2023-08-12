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Мужчина погиб в Донецке после очередного обстрела ВСУ

12 августа 2023, 19:29

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В результате обстрела Донецка артиллерией ВСУ в Петровском районе города погиб мужчина 1986 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города.

С момента, когда Донецкая Народная Республика объявила свою независимость от Киева, Петровский район является самой обстреливаемой частью города. Сегодня украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии около 50 снарядов калибра 155 миллиметров. Один из них угодил в частный дом в Петровском районе.

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в летнюю кухню, в которой он в тот момент находился. Сам дом практически полностью разрушен. Обстрелы мирных городов республик Донбасса, которые ведут ВСУ, не прекращаются ни на день. Отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирную инфраструктуру.

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Российские военные уничтожили пункт управления подготовкой иностранных наемников ВСУ
12 августа 2023, 17:56

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Военнослужащие ВС России при помощи РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделением иностранных наемников, а также терминал связи Starlink в Новониколаевке. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Он также рассказал, что российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Истребители Су-34 также поразили места скопления живой силы противника около Богдановки и Веселовки.

Также был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ около Белогоровки, уничтожены буксируемые гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ «Акация» в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобородовке и Марково. С помощью ТОС «Солнцепек» нанесено огневое поражение живой силе украинского батальона территориальной обороны в районе Красногоровки.

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#всу
#удар
#истребители
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Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост
12 августа 2023, 14:03

Фото: istockphoto/vladj55

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением, в котором сообщается о попытке атаки на Крымский мост. Она была успешно предотвращена российскими средствами ПВО.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале оборонного ведомства, указано, что сегодня, 12 августа около 13:00 по московскому времени была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Для этого боевиками ВСУ была использована управляемая зенитная ракета С-200, переделанная под ударный вариант.

Российскими средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.

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#всу
#минобороны рф
#крымский мост
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Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом
12 августа 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Очевидцы выкладывают в сеть кадры с дымом над Крымским мостом. По официальным данным, движение автотранспорта по нему временно перекрыто в обе стороны.
Над Крымом работают системы ПВО. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале, в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Крымский мост не поврежден.

Глава Крыма также добавил, что российскими спецслужбами была поставлена дымовая завеса. Он уточнил, что движение по Крымскому мосту будет возобновлено в ближайшее время.

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#ракеты
#пво
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Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в районе Керчи
12 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Очевидцы сообщают о работе российских систем ПВО в районе Керчи.
Это не первый удар по мирной инфраструктуре Крыма, который осуществляют боевики ВСУ. Напомним, сегодня ранним утром силами ПВО была пресечена террористическая атака силами 20 беспилотников. Ранее два беспилотных катера пытались атаковать Севастополь. Оба были уничтожены силами Черноморского флота вдали от берега.

Не умея добиться каких-либо успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты.

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ВСУ применяют в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины
12 августа 2023, 12:17

Фото: istockphoto/Yaroslav Litun

Украинские боевики часто используют на Краснолиманском направлении в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины. Такие смертоносные снаряды устанавливаются около российских позиций дистанционным способом.
Российский сапер с позывным Разум рассказал, что часто их забрасывают, используя кассетные боеприпасы. Такая мина сама закапывается на глубину 10-15 сантиметров, передает ТАСС. Она срабатывает, реагируя на радиоволны и на металл. В том числе поэтому ее сложно обнаружить щупом. Мина может взорваться только от близкого присутствия металла.

По словам российского военнослужащего, самое безопасное при обнаружении такой мины — удалиться от нее на некоторое расстояние и расстрелять издали. Это позволит минимизировать риск для саперов и других военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

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#боеприпасы
#мина
#металл
#всу
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Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном
12 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сначала ВСУ бросили своего морского пехотинца в Херсонской области, а затем Служба безопасности Украины (СБУ), завербовав его как агента на российской территории, обманула его и фактически сдала Москве.
Обо всем этом рассказал сам участник этих событий морпех Владимир Реул. В беседе с корреспондентом РИА Новости он вспомнил, как в 2022 году в составе своей части попал под обстрел со стороны наступавших российских войск в районе Копани. Из-за наплевательского отношения офицеров Реула просто забыли на территории, подконтрольной России. Он спрятал оружие, переоделся и ничем не выдавал свою причастность к ВСУ.

Через полгода на него вышли сотрудники СБУ и произвели вербовку. По заданию своего куратора морпех должен был собрать информацию о дислокации российских войск в районе Каховки. В награду за собранные сведения его обещали переправить на территорию, подконтрольную Украине. После выполнения задания представитель украинских спецслужб дал морпеху номер телефона и сообщил кодовое слово, которое надлежало сообщить человеку, который будет заниматься переправлением Реула в Киев. Когда то пришел в условленное место, там его ждали сотрудники уже российских спецслужб. По словам пленного украинца, СБУ просто предали его, избавившись от агента как от использованного материала, как от пушечного мяса.

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#оружие
#сотрудники
#всу
#обстрел
#киев
#сбу
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Мощные взрывы прогремели утром в Кривом Роге
12 августа 2023, 11:06

Фото: istockphoto/Zeferli

Ранним утром 12 августа в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремело несколько сильных взрывов. В восточной части Украины объявлена воздушная тревога.
Глава городской администрации Александр Викул в своем телеграм-канале подтвердил информацию о взрывах. Он также обратился к горожанам с просьбой не снимать последствия прилетов и не выкладывать фото в интернет. Однако некоторые СМИ и телеграм-каналы публикуют снимки с места событий, на которых видны клубы густого дыма.

Некоторые местные ресурсы сообщают о пусках российских ракет. По сообщению украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях, однако спустя короткое время ее отменили. Один из телеграм-каналов сообщает, что в Кривом Роге сирены включились уже после взрывов.

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#интернет
#фото
#сми
#воздушная украина
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ВСУ минируют территорию у Ровенской АЭС и усиливают оборону у границы с Белоруссией
12 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные минируют территории у Ровенской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале украинский телеканал 5.ua.
Издание написало, что ВСУ готовятся к встрече с российским десантом, поэтому минируют территории вокруг атомной электростанции. Помимо этого, украинские войска создают с помощью смертельных ловушек для пехоты и техники вторую линию обороны на границе с Белоруссией.

Также уточняется, что угрозы от белорусской стороны пока не видно, но ВСУ готовятся к любому развитию событий.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что на белорусско-украинской границе сосредоточилась группа украинских военных.

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#всу
#россия
#украина
#белоруссия
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В Белгородской области обстреляли храмы у границы
Епархия: белгородские храмы у границы обстреляли, клир распределен по городам
12 августа 2023, 06:25

Фото: istockphoto/Standart

В районе Белгородской и Старооскольской епархии, расположенной у границы, некоторые храмы пострадали от украинских обстрелов. Об этом информировали представители епархии в беседе с РИА Новости.
Согласно предоставленным данным, храмы в Шебекино, Таволжанке, Муроме и Дмитриевке претерпели ущерб.

«В Дмитриевке храм был разрушен и сожжен. Он включал в себя старинные, деревянные элементы, которые уничтожены огнем. Храм в Таволжанке серьезно пострадал. В Шебекино храм получил повреждения от осколков. Муромское село практически пустует, но его старинный кирпичный храм с толстыми стенами пострадал лишь частично — осколки разбили окна», — делились деталями в епархии.
Духовные лидеры из пострадавших храмов теперь служат в городских храмах, находящихся вдалеке от опасной зоны. В епархии заверили, что всем из них обеспечена необходимая помощь.

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