Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка

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Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела села Терезовка в Шебекинском районе. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также Гладков отметил, что при обстреле разрушений на земле нет.
Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет.
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