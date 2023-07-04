MW: Поставляемая Западом в Киев техника приводит к ненужной гибели бойцов

Фото: iStock/Michele Ursi
Техника, которую Франция поставила Украине для поддержки контрнаступления, только приумножает смерти в рядах украинских бойцов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Military Watch Magazine.
«Украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России. Броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит ненужной гибели экипажей», - прокомментировал ситуацию в американском издании.
Журналисты отметили, что качеством не отличаются не только французские машины. Побеседовавшие с изданием украинские военные отметили заметные проблемы в эксплуатации у большего количество техники, которую западные страны поставляют в поддержку Украине. Однако, эта поддержка, в результате, украинцам выходит боком.
Читайте также:
Украинский военнопленный раскрыл правду о западной технике
Рогов: На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны ВСУ
В Германии заявили, что Запад разочарован контрнаступлением ВСУ
Евгения Парфентьева