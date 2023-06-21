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Американцы назвали ПВО С-300ПМУ революционной системой
Американское издание The Military Watch восхитилось российской системой противовоздушной обороны С-300ПМУ.
«В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире», - прокомментировали ситуацию в MW.
Журналисты подчеркнули, что именно эта система, разработанная в 1992 году, претерпела самые большие изменения. Она имеет дальность поражения в 400 километров и способна перехватывать вражеские снаряды на скоростях свыше восьми Маха.
Именно это, по мнению MW, позволило системе занять столь почетное место в российской обороне.
Ранее «Радио 1» сообщало, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО. По словам чеченского командира, как только действие препаратов проходит – украинские бойцы тут же приходят в себя и сдаются в плен.
«В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире», - прокомментировали ситуацию в MW.
Именно это, по мнению MW, позволило системе занять столь почетное место в российской обороне.
Ранее «Радио 1» сообщало, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО. По словам чеченского командира, как только действие препаратов проходит – украинские бойцы тут же приходят в себя и сдаются в плен.
Евгения Парфентьева