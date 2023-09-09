MWM: Из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине под вопросом

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Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине успешно прожигает броню западной военной техники, пишет издание Military Watch Magazine.
«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — отмечается в публикации.Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.
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