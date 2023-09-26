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Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери.
Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
Авторы материала также обратили внимание на то, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будут все более активно задействованы на Украине. В качестве примера в статье приводятся ракетные системы Patriot, которые были поставлены Киеву в гораздо более сжатые сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.
На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.
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Авторы материала также обратили внимание на то, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будут все более активно задействованы на Украине. В качестве примера в статье приводятся ракетные системы Patriot, которые были поставлены Киеву в гораздо более сжатые сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.
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Александр Бойцов