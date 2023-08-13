MWM: Российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине

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Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
Главное преимущество этих истребителей — более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, нежели у американских или китайских аналогов, отмечает издание.
Ранее американское издание посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
Для российских истребителей пятого поколения Су-57 были созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет. РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.
Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве.
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В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
Ранее американское издание посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57
Для российских истребителей пятого поколения Су-57 были созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет. РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.
Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве.
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Артем Путинцев