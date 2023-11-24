MWM: Российский истребитель МиГ-35 может поражать цели в любой точке Украины

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Российский самолет МиГ-35 способен атаковать объекты на всей территории Украины. Эта боевая машина отлично приспособлена для нанесения высокоточных ударов на любых расстояниях.
МиГ-35 — это новейший авиационный комплекс поколения 4++, созданный для работы в зонахи военных конфликтов высокой интенсивности и в условиях насыщенной противовоздушной обороны. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любой погоде, а также для поражения наземных и надводных объектов, как неподвижных, так и движущихся.
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