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Украинская авиация оказалась в разы слабее российских истребителей. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.
Авиация ВСУ была легко уничтожена российскими истребителями, такими как СУ-35. За время ведения боёв украинским лётчикам не удалось одержать ни единой победы. В связи с чем провалилась и попытка властей Украины подбодрить солдат информацией об успехах авиационного подразделения «Призрак Киева», поскольку бойцы прекрасно знали об истинных исходах боёв.
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Анастасия Чинкова