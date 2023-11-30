«Мясные штурмы»: Украинский военнопленный раскрыл реальную ситуацию в рядах ВСУ

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Украинский военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы, в интервью для «РИА Новости».
«В отказ идут выполнять задачи. Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо», - прокомментировал ситуацию военнопленный.
В агентстве отметили, что Нестерюк сдался в плен российским военным 22 ноября 2023 года в Херсонской области на левом берегу Днепра.
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