Положение ВСУ из-за тактики главнокомандующего Валерия Залужного значительно осложнилось. Об этом пишет Mysl Polska.
«Около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино, однако этого недостаточно, просто захват этого села, без окружающих высот, ничего не даст», — отмечает издание.
При этом фокус командования ВС Украины сместился в сторону Вербового. Предположительно, таким образом противник пытается заставить российских военных отступить. Но дополнительные проблемы для ВСУ создает тот факт, что в их распоряжении только узкий участок фронта в низине, поэтому Киеву для достижения успеха понадобится гораздо больше средств, чем есть в распоряжении украинской армии.
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