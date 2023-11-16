На Днепре ВС РФ взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой

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Российские силы на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью для «РИА Новости».
По словам украинца, прежде, чем попасть на линию боевого соприкосновения, он работал обычным грузчиком. Повестку ему приносили несколько раз, однако, он всегда объяснял, что воспитывает сына в одиночку, жена его бросила.
На этот раз слова о малолетнем ребёнке, которого некому оставить, никого не убедили, и мужчину отправили воевать.
При этом, простого грузчика отправили в одну из самых горячих точек - в Херсонскую область, на штурм Днепра.
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«14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку», - рассказал пленный.
При этом, простого грузчика отправили в одну из самых горячих точек - в Херсонскую область, на штурм Днепра.
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Евгения Парфентьева