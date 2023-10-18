На экс-актера «Театра Луны», бойца ВСУ Канахина возбудили уголовные дела

Фото: istockphoto/Akintevs
Кирилл Канахин перешёл на сторону ВСУ, вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в РФ), принимал участие в нападении на Белгородскую и Брянскую области весной 2023 года.
Baza пишет, что, по данным следствия, 41-летний Кирилл Канахин вступил в РДК в 2022 году. Там он был под позывным «Крест». С конца января по начало марта Канахин воевал за ВСУ на Херсонском направлении. В марте 2023 года Канахин вместе с другими военнослужащими террористического РДК участвовал в нападении на Брянскую область.
По предварительным данным, Канахин участвовал в нападении и на Белгородскую области в мае 2023 года.
На бывшего актёра возбуждено несколько уголовных дел: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества».
Читайте также:
В Курской области сбито 6 беспилотников
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
По предварительным данным, Канахин участвовал в нападении и на Белгородскую области в мае 2023 года.
Читайте также:
В Курской области сбито 6 беспилотников
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
Мария Фирсова