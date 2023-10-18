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На экс-актера «Театра Луны», бойца ВСУ Канахина возбудили уголовные дела

18 октября 2023, 08:40
Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Кирилл Канахин перешёл на сторону ВСУ, вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в РФ), принимал участие в нападении на Белгородскую и Брянскую области весной 2023 года.
Baza пишет, что, по данным следствия, 41-летний Кирилл Канахин вступил в РДК в 2022 году. Там он был под позывным «Крест». С конца января по начало марта Канахин воевал за ВСУ на Херсонском направлении. В марте 2023 года Канахин вместе с другими военнослужащими террористического РДК участвовал в нападении на Брянскую область.

По предварительным данным, Канахин участвовал в нападении и на Белгородскую области в мае 2023 года.


На бывшего актёра возбуждено несколько уголовных дел: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества».

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В Курской области сбито 6 беспилотников
18 октября 2023, 08:30

Фото: iStock/aapsky

В Курской области ранним утром пресекли атаку беспилотников ВСУ самолетного типа.
Губернатор Роман Старовойт пишет в Telegram-канале, что около 5 утра в Курском районе силами Минобороны РФ сбили 6 беспилотников, а 4 былим подавлены средствами РЭБ. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
 
Роман Старовойт призывает местных жителей в случае обнаружения беспилотников не приближаться к обломкам. Они могут быть оснащены таймерами самоликвидации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.

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ПВО нейтрализовала за ночь 28 БПЛА на территорией России
18 октября 2023, 06:43

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.
Как сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России, эти действия были признаны попыткой террористической атаки на объекты, расположенные на территории Российской Федерации. Все они были успешно предотвращены.

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Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
18 октября 2023, 06:37

Бывший американский дипломат Час Фриман в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue works заявил, что ВСУ в боях за прорыв российской обороны потеряли две армии и сейчас теряют третью.
«По меньшей мере две армии ВСУ были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских», — уверен Фриман.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
Российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении до 115 боевиков ВСУ
18 октября 2023, 05:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В соответствии с информацией, предоставленной начальником пресс-центра группировки «Центр» Александром Савчуком, украинские военные на краснолиманском направлении понесли потери в размере до 115 человек, и 20 артиллерийских расчетов противника были подавлены.
«На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, силами подразделений группировки „Центр“ при помощи штурмовой и армейской авиации, а также артиллерийского огня были нанесены удачные удары по живой силе и военной технике 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины. Деятельность двух командных и наблюдательных пунктов также была полностью уничтожена. Общие потери противника в данном районе оцениваются вплоть до 115 военнослужащих», - заявил он.
Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина «Козак».

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Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
Антонов назвал грубейшей ошибкой США поставки ВСУ ракет ATACMS
18 октября 2023, 03:32

Фото: iStock/3D_generator

Посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезное беспокойство по поводу тайной поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS Украине и назвал это действие крайне ошибочным, с предсказуемо серьезными последствиями.
«Решение Белого дома о поставке украинским вооруженным силам дальнобойных ракет является грубейшей ошибкой. Последствия этого шага, который был намеренно скрыт от общественности, будут иметь крайне серьезные последствия. Вашингтон последовательно продвигает политику, которая приносит ущерб двусторонним отношениям», - цитирует Антонова РИА Новости.
Посол также отметил, что Москва неоднократно предупреждала администрацию США о возможных опасных последствиях таких поставок.

«Мы предупреждали, что вооружение киевского режима может серьезно подорвать стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают действовать в направлении, которое увеличивает риск прямого столкновения между НАТО и Россией», — подчеркнул посол.
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Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
17 октября 2023, 21:39

Фото: iStock/e-crow

Беспилотник самолетного типа был сбит в небе над Белгородской областью, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Гладков. 

При этом, только за одни сутки 16 октября над Белгородской областью были сбиты четыре БПЛА самолетного типа, по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – 5 гранатометных выстрелов, по хутору Балки – 2 минометных снаряда, по селу Долгое был открыт огонь из ствольной артиллерии (зафиксировано как минимум ​5 прилетов).

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#белгород
#беспилотник
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Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
17 октября 2023, 21:16

Фото: iStock/vadimrysev

Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

6 октября вертолет Ка-29 Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружил и уничтожил морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму. Об этом ​сообщили в российском оборонном ведомстве. 

Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

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#чёрное море
#флот
#минобороны рф
#сво
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Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS
WP: США поставили Украине версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров
17 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/3D_generator

Вашингтон поставил Киеву версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров. Об этом сообщает Washington Post.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области. После чего президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выполнение договоренностей.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#всу
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Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
17 октября 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выполнение договоренностей.
«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – «атакамсы» себя показали»,-сообщил Владимир Зеленский.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.мОн также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

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