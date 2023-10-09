На экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбудили дело о госизмене

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По версии ФСБ, после начала СВО Илья Новиков добровольно покинул территорию РФ и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.
Baza пишет, что 41-летний Новиков прошёл военную подготовку и сейчас участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.
В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.
Ранее сообщалось, что жителя Белгородской области обвиняют в попытке перехода на сторону Украины. Мужчина планировал вступить в «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён на территории России).На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.
По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.
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*признан иноагентом
В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.
По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.
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*признан иноагентом
Мария Фирсова