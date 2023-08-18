На форуме «Армия-2023» показали дрон-разведчик «Шершень»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» гостям продемонстрировали новый беспилотный летательный аппарат «Шершень» — так называемый «летающий бинокль», который может успешно использоваться для воздушной и артиллерийской разведки в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов.
Изначально с помощью «Шершня» планировали с помощью инфразвукового оружия разгонять массовые мероприятия и протестные митинги, однако затем было принято решение использовать его как «летающий бинокль», то есть разведывательный дрон. Гексакоптер оснастили видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами
По словам Долгова, БПЛА еще требует доработки (в том числе касательно потенциального увеличения полезной нагрузки в виде инфразвука), однако уже сейчас можно сказать, что он успешно применяется в зоне СВО — сейчас там работают два аппарата такого класса.
«Шершень» может эксплуатироваться даже в неблагоприятных погодных условиях — от минус 20 до 40 градусов. Высота полета дрона — до 3 км, а предельная дальность полета — до 12 км. Дальность видеопередачи аппарата составляет 20 км. Максимальная масса полезной нагрузки — 3 кг.
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По словам Долгова, БПЛА еще требует доработки (в том числе касательно потенциального увеличения полезной нагрузки в виде инфразвука), однако уже сейчас можно сказать, что он успешно применяется в зоне СВО — сейчас там работают два аппарата такого класса.
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