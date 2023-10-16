«На грани пропасти»: Украине предрекли внутреннюю катастрофу

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Украину ждёт банкротство после прекращения финансовой поддержки Запада, в результате чего в стране может начаться гражданская война. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что ситуация на Украине стремительно ухудшается, контрнаступление окончательно провалилось, а экономика стоит на грани полного разрушения. Именно поэтому украинцам нужно готовиться к худшей развязке.
Соскин подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно закрыть дефицит госбюджета, поэтому люди могут остаться без зарплат, пенсий и пособий. Это может привести к гражданской войне в стране.
В заключение он заявил о необходимости как можно быстрее выходить из конфликта, пока не стало слишком поздно.
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Соскин подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно закрыть дефицит госбюджета, поэтому люди могут остаться без зарплат, пенсий и пособий. Это может привести к гражданской войне в стране.
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Анастасия Чинкова