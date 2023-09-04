На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

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Запущено производство дронов-камикадзе на Камчатке, предназначенных для использования в ходе специальной военной операции. Об этом объявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
Важной частью этой инициативы будет обеспечение связи и сотрудничества местных производителей, операторов дронов и вооруженных сил Российской Федерации, базирующихся на Камчатке. Это включает в себя обучение военных в управлении беспилотными аппаратами и их техническому обслуживанию.
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