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Один из последних принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ с позывным «Кум»
«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары". Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И <...> был сбит буквально вчера», — рассказал журналистам «Кум», занимающий должность заместителя командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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