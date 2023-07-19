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На Кинбурнской косе сбили один из последних «Байрактаров» ВСУ

19 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Один из последних принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ с позывным «Кум»
«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары". Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И <...> был сбит буквально вчера», — рассказал журналистам «Кум», занимающий должность заместителя командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).


Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар. Общий объем инвестиций турецкой компании в производство на Украине составляет больше 95 млн долларов.

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#Кинбурнская коса
#Украина
#ВСУ
#СВО
#Bayraktar
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Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
19 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/Nataliia_Shcherbyna

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве и области.
Как сообщает РБК, воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь. Также в зоне тревоги находятся Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая и Ровненская области Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровской области. Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ отработали российские беспилотники «Герань-2».

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Киев
#взрывы
#ПВО
#Виталий Кличко
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ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО
19 июля 2023, 04:32

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российская группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» впервые применила в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине танки Т-14 «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Активно "Армату" применяли "южане". Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит техника», — рассказал собеседник агентства. Позднее, по выполнении боевых задач, танки были введены с передовой.

Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.

Впервые в зоне СВО танк Т-14 «Армата» был замечен в мае 2023 года. В качестве доказательства журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал видео с передовой. На кадрах видно, как российский танк обстреливает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). После изучения видео MWM сделал вывод о том, что «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а его снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#«Армата»
#танки
#СВО
#Украина
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области
19 июля 2023, 01:32

Фото: iStock/mingman

В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН. В Одессе сработала система ПВО, пишет «РБК Украина».
В свою очередь, российский Telegram-канал «Военный Осведомитель» написал о том, что «по региону работают крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря». 

Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также ввчастях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ работают российские беспилотники «Герань-2».

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#взрывы
#Одесса
#Днепропетровская область
#Запорожская область
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Глава комитета штабов Милли пообещал долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ
18 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне.
Милли дополнил, что не склонен расценивать действия ВСУ как провальные. Он считает, что еще слишком рано для подобных заявлений.

Глава комитета штабов добавил, что российские войска обладают значительными линиями защиты.

Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. 

Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны.

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#ВСУ
#контрнаступление
#Пентагон
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Миллиардер Маск призвал США раскрыть информацию о том, как расходуется помощь Украине
18 июля 2023, 20:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский миллиардер Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, как расходуется американская помощь Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Маск подчеркнул, что раскрытие подробной информации о помощи США Украине будет хорошим шагом, так как у людей появится представление о действительности.

Так Маск отреагировал на новость о новом пакете американской военной помощи Украине.

Напомним, ранее Илон Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием. Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.

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#Илон Маск
#США
#Украина
#помощь
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Медведев назвал обеспечение безопасности России и нужд СВО приоритетными задачами бюджета
18 июля 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны создается в исключительно сложной обстановке. Главная задача состоит в обеспечении безопасности России и обеспечении нужд спецоперации. Об этом Медведев сообщил во время заседания программной комиссии партии.
Медведев подчеркнул, что на выполнение приоритетной задачи должны быть направлены все усилия членов партии.

Он также добавил, что задачи развития экономической отрасли и социальной стабильности никто не отменял, однако «прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи».

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.

Мишустин подчеркнул, что каждый рубль из запланированной суммы должен дойти до участников спецоперации.

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#Медведев
#бюджет
#СВО
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В Белгородской области пятеро жителей получили ранения во время обстрела шрапнельными снарядами
18 июля 2023, 19:19

Фото: iStock/Standart

Под обстрелом оказался посёлок Шамино, который находится в Шебекинском городском округе и располагается в 6,5 км от границы с Украиной.
Утром 18 июля по окраине Шамино, предполагается, что из Харьковской области, ударили 8 шрапнельными снарядами. В результате осколки зацепили пятерых мужчин.
 
Пострадавших госпитализировали. Один из них получил множественные осколочные ранения, другому кусок от снаряда попал в почку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о двух воздушных целях, сбитых ПВО над Белгородом. Губернатор также уточнил, что по предварительной информации жертв нет.

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#Белгородская область
#ВСУ
#СВО
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Беспилотник ВСУ планировал атаковать российскую секретную воинскую часть
18 июля 2023, 18:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник заметили в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, которая прикрывает Калининградскую область от нападения с моря.
По данным Mash, неизвестный БПЛА заметил прапорщик береговой обороны вчера вечером.
 
Аппарат висел над военным объектом примерно 10 минут. После чего улетел в сторону Балтийского моря.
 
Информацию передали правоохранителям, которые установят примерное место взлёта и найдут того, кто запускал дрон.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 16 июля отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», — уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».
В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. 

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#БПЛА
#беспилотник
#атака
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Издание «Подмосковье сегодня» отправляет бойцам на передовую уникальные газеты
18 июля 2023, 17:59

Фото: istockphoto / artisteer

Издание «Подмосковье сегодня» запустило проект, в рамках которого создаются уникальные газеты для военнослужащих, которые направляются в зону проведения специальной операции.
Авторский проект издательского дома «Подмосковье» заключается в создании специальной газеты для военнослужащих СВО, в которой содержатся самые интересные и трогательные истории участников спецоперации и их семей, а также полезная информация о реабилитации бойцов, о оказанной помощи бойцам, мерах поддержки, обзоры передовой техники и многое другое. 

Издательский дом печатает газеты для бойцов уже третий месяц тиражом более трех тысяч экземпляров. 

Единственная в современной России специальная газета для бойцов отправляется в зону СВО раз в месяц в части, где служат жители Подмосковья. 

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#военнослужащий
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