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Силы российской военной группировки «Центр» успешно отразили атаку штурмовых групп Вооруженных Сил Украины, включая бригаду «Азов»* на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.
Согласно информации офицера, в результате успешных действий были нейтрализованы более 60 украинских военнослужащих. В ходе боевых столкновений были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная боевая машина и два пикапа. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100».
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* Запрещённая в России террористическая организация.
Артем Кузьмин