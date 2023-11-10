На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ

Российские военнослужащие на краснолиманском направлении СВО поразили сразу 8 районов скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также нанесли удары по четырём украинским командно-наблюдательным пунктам. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук