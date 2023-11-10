На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Российские военнослужащие на краснолиманском направлении СВО поразили сразу 8 районов скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также нанесли удары по четырём украинским командно-наблюдательным пунктам. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ», — уточнил Савчук.
По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.
Ранее российское Минобороны сообщило, что самоходные минометы «Нона-СВК» Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали под Красным Лиманом личный состав и технику ВС Украины. Отмечается, что российские бойцы вели огонь во взаимодействии с операторами беспилотников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев