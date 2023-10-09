На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

Военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко, попавший в плен под Артемовском, сам не попадал под обстрел «Солнцепеками». Но он видел результаты их работы, а потому считает это оружие самым страшным из имеющегося в распоряжении российских войск.