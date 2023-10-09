На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

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Артиллеристами ЦВО уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта, пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
Расчеты гаубиц «Мста-Б» выполняют огневое прикрытие, ликвидируя плановые и внеплановые цели.
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«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении)», - проинформировали в Минобороны РФ.
«Применение различных методик, таких как огненный заслон, огненный мешок, заградительный огонь и беглый огонь, позволяет артиллеристам максимально эффективно наносить поражение подразделениям ВС», - поясняют в Минобороны.Читайте также:
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Мария Фирсова