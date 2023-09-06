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На Краснолиманском направлении ВС РФ накрыли огнем боевиков «Азова»*

06 сентября 2023, 07:26
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли авиационный и артиллерийский удары по месту расположения боевиков бригады спецназначения «Азов»*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, уничтожив более 30 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.
Он также рассказал о срыве двух попыток штурмовых групп ВСУ в районе Торского выступа.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков», — цитирует РИА Новости офицера.


Савчук добавил, что российскими силами также уничтожена станция артиллерийской разведки ВСУ иностранного производства.
Также Су-34 нанесли огонь на поражение по вражескому командно-наблюдательному пункту. Кроме того, под российский огонь попали два пункта дислокации ВСУ в районе Кировска и Серебрянки.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.
#станция
#война
#новости
#всу
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Балицкий: ВС РФ оставили село Работино
06 сентября 2023, 08:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным», - рассказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».

 Он уточнил, что российские военные отошли на холмы, заняв главенствующие высоты, при этом ВСУ находятся внизу. По словам Балицкого, такое расположение дел полностью устраивает российских военных.

Также Балицкий объяснил, что Работино осталось только на карте, фактически город полностью разрушен.

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#военные
#армия
#видео
#город
#всу
#вс рф
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«Ростех»: ВС РФ получили партию модернизированных БМП-2М «Бережок»
06 сентября 2023, 07:49

Фото: РИА Новости/Константин Морозов

В зону спецоперации прибыла новая партия модернизированных БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок», они были направлены холдингом «Высокоточные комплексы», входящим в «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Уточняется, что комплекс БМП-2М с «Бережком» оказался очень эффективным в зоне проведения специальной военной операции. Военные отметили его высокую эффективность в борьбе с противником.


«Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО "Высокоточные комплексы", а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников», - рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Он также добавил, что в нынешних условиях сотрудники оборонных предприятий корпорации работают в 2-3 смены шесть дней в неделю.

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#военные
#оружие
#сотрудники
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#всу
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В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению
06 сентября 2023, 07:04

Фото: iStock/JARAMA

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме и готовиться к следующему делению страны.
«Зеленскому пора забыть в своем воспалённом мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины», - цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, Украины потеряет контроль над городами Харьков, Николаев, Екатеринослав и Одессой. Глава крымского парламента считает, что уже пора подбирать кандидатуры на должности губернатора этих городов, так как при возвращении их под российский контроль, понадобится новый кадровый состав.

При этом Константинов уверен, что нормальная жизнь в эти города вернется только после возвращения в состав России.

Напомним, накануне Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крыма, согласно которому в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации.

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#военные
#правительство
#жизнь
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#власть
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#крым
#новости
#зеленский
#николаев
#Харьков
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В Киеве прогремели взрывы
«Зеркало недели»: В Киеве прогремели взрывы
06 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Зеркало недели».
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации.

Как стало известно ранее, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

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#взрывы
#киев
#сво
#россия
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Герой России Сайфуллин объяснил причины краха методов НАТО на Украине
Герой России Сайфуллин: Страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями
06 сентября 2023, 06:16

Фото: iStock/GummyBone

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что страны НАТО привыкли к боевым действиям с неоснащенными армиями. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда против НАТО противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как ВС РФ, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — цитирует агентство слова собеседника.

Сайфуллин добавил, что когда работает авиация и артиллерия, а бронетанковая составляющая очень серьезная — НАТОвские учебники теряют эффективность. В результате ВСУ несут большие потери среди личного состава и военной техники, подчеркнул офицер.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#авиация
#нато
#сво
#всу
#вс рф
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
06 сентября 2023, 06:08

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Ранее сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Объявлялась воздушная тревога и в Одесской области, где прозвучали взрывы в городах Рени и Килия.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

#украина
#киев
#воздушная тревога
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«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области Украины
06 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/Iryna_L

Новые взрывы звучат в Одесской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в городе Килия, где располагаются крупный судостроительно-судоремонтный завод, а также речной порт.
Каких-либо подробностей произошедшего издание не приводит. Информации о возможных пострадавших и разрушениях также не имеется. Согласно сервису оповещения населения, в области объявлена воздушная тревога.

Ранее «Зеркало недели» сообщило о взрывах в районе города Рени в Одесской области Украины, где расположен морской торговый порт. 

Утром 4 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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В Одесской области повреждены производственные здания

#одесса
#взрывы
#украина
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На Украине «пошли в атаку» с пистолетами для пейнтбола
Агентство УНИАН проиллюстрировало статью про ВСУ фотографией с пистолетами для пейнтбола
06 сентября 2023, 01:44

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Агентство УНИАН в своем Телеграм-канал опубликовало пост о контрнаступлении ВС Украины, проиллюстрировав его фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола.
На опубликованной украинским агентство фотографии несколько человек в военной форме на фоне тяжелой техники идут в атаку. Однако если присмотреться внимательно, становится понятно, что запечатленные бойцы вооружены пейнтбольными маркерами.

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#украина
#сми
#вооружение
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Германия поставила Киеву свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика
06 сентября 2023, 01:31

Фото: iStock/alzay

За прошедшую неделю Германия поставила Украине более 10 тыс. снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, четыре бронированных и 32 грузовых автомобиля Zetros. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны ФРГ.
В обновленном списке военной помощи Киеву также указана поставка мостоукладчика Biber, 26 880 патронов 40-мм калибра,  около 9 млн единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 20 тыс. тактических очков.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#украина
#нато
#вооружение
#германия
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