На Краснолиманском направлении ВС РФ накрыли огнем боевиков «Азова»*

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В районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли авиационный и артиллерийский удары по месту расположения боевиков бригады спецназначения «Азов»*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, уничтожив более 30 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.
Он также рассказал о срыве двух попыток штурмовых групп ВСУ в районе Торского выступа.
Савчук добавил, что российскими силами также уничтожена станция артиллерийской разведки ВСУ иностранного производства.
Также Су-34 нанесли огонь на поражение по вражескому командно-наблюдательному пункту. Кроме того, под российский огонь попали два пункта дислокации ВСУ в районе Кировска и Серебрянки.
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«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков», — цитирует РИА Новости офицера.
Также Су-34 нанесли огонь на поражение по вражескому командно-наблюдательному пункту. Кроме того, под российский огонь попали два пункта дислокации ВСУ в районе Кировска и Серебрянки.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
Элина Позднякова