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В ведомстве уточнили, что на указанном участке боевые действия включали в себя операции с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии, и были направлены на поражение подразделений противника в районах Невского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также около Серебрянского лесничества.
«В ходе боевых действий за сутки были уничтожены до 65 военнослужащих Украины, два бронетранспортера, два автомобиля типа пикап, одна самоходная артиллерийская установка „Акация“ и гаубица Д-30», — говорится в заявлении ведомства.Ранее американский экс-сотрудник разведки Скотт Риттер высказал мнение о возможных последствиях полного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он утверждает, что в таком случае армия Польши может занять место ВСУ.