На Крымском мосту приостановлено движение

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk
Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли.
Об этом пишет Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Причина перекрытия движения не сообщается. После атаки ВСУ на Крымский мост в июле движение по мосту временно приостанавливают почти каждый день.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.
Читайте также:
Развожаев: 11 БПЛА были сбиты над морем при подлёте к Севастополю
В Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна
ВСУ пытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке
«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - указано в сообщении.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.
«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.
Читайте также:
Развожаев: 11 БПЛА были сбиты над морем при подлёте к Севастополю
В Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна
ВСУ пытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке
Мария Фирсова