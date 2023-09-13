На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова открыто, сообщает информационный центр по оперативной обстановке на мосту в своем телеграм-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении.В предыдущем сообщении, опубликованном в среду около 2:45 ночи, сообщалось о временной приостановке движения, но не было уточнено, по какой причине это было сделано.
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