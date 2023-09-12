На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

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Временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
«На данный момент движение автотранспорта через Крымский мост временно остановлено. Мы просим всех, кто находится на мосту или в зоне проверки, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников, ответственных за транспортную безопасность», — говорится в сообщении.В данном сообщении не уточняются причины остановки движения по мосту.
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