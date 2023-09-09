На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

После некоторого оптимизма, который прослеживался в последние месяцы, уверенность украинского населения в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала уменьшаться, и ее сменил «тревожный реализм». Обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен раскрывает реакцию граждан на неудачи в действиях армии своей страны.

«Существует серьезная тревога, которая была неоднократно выражена в обсуждениях, что без стабильных и явно видимых военных успехов поддержка со стороны западных союзников ослабнет. Вера в скорую победу исчезает», - написал немецкий журналист.

Как отметил Йесен, помимо отсутствия прогресса ВСУ на фронте, на моральное состояние украинцев также влияет приближение зимы. Граждане беспокоятся, что из-за российских атак им, возможно, придется снова столкнуться с нехваткой тепла и света. Кроме того, украинское общество не понимает «нерешительности» некоторых западных стран в отношении поставок вооружений, которые были запрошены Киевом, добавил автор статьи.В США раскрыли, как ВС РФ борются с ЗРК Patriot на УкраинеВ Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВОВ Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО