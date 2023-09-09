На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

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По информации, полученной от начальника пресс-центра группировки Вооруженных Сил России «Запад» Сергея Зыбинского, российская артиллерия успешно отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки, передает РИА Новости.
«В целях восстановления потерянных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады предприняли три контратаки в направлении Ковалевки при поддержке бронетехники. Благодаря огневой мощи артиллерии нашей группировки, все контратаки были успешно отражены», - сообщил Зыбинский.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.
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