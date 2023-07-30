На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы

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Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Запад», полковник Сергей Зыбинский, в воскресенье сообщил агентству РИА Новости о неудачной попытке Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) перебросить резервы к передней линии на купянском направлении. Отмечено, что противник потерял до взвода живой силы и один бронетранспортер.
«В зоне ответственности 1-й танковой армии, враг, представленный 32-й отдельной механизированной бригадой, предпринял новую попытку перебросить резервы на фронтовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерийские подразделения группировки нанесли огневой удар, что вынудило врага отойти в направлении Стельмаховки. ВСУ понесли потери, включая до взвода живой силы и бронетранспортер M113», — рассказал Зыбинский.Также, как отмечено в сообщении, боевые вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки «Запад» провели девять авиационных ударов по скоплениям военнослужащих и огневых позициях 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.
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