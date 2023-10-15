Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На купянском направлении уничтожили американскую БМП Bradley

На купянском направлении уничтожили американскую БМП Bradley

15 октября 2023, 19:44
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Силами ЗВО была ликвидирована американская БМП на купянском участке фронта.
Силами Западного военного округа ликвидирована американская боевая машина пехоты Bradley на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам командир одного из подразделений ВС РФ, который выполняет задачи на данном участке, пишет РИА Новости.

Также ликвидирован украинский танк, зенитная установка, которая размещена на базе «Урала».


Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

Читайте также:

В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

На Украине провели акцию с требованием вернуть военных ВСУ из плена

ВСУ обстреляли сёла в Белгородской области
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
ВСУ обстреляли сёла в Белгородской области
15 октября 2023, 17:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ.
Под удар ВСУ попали населённые пункты Демидовка и Графовка Краснояружского района. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

Читайте также:

В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО

Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
#всу
#сво
#белгород
Читайте нас в
На Украине провели акцию с требованием вернуть военных ВСУ из плена
15 октября 2023, 17:18

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Ивано-Франковске состоялась акция, участники которой требовали властей вернуть украинских военных из плена.
Телеканал «Общественное» сообщает, что в Ивано-Франковске прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Около 100 человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях. Люди вышли с плакатами с призывами освободить и вернуть пленных домой.
 
Подобную акцию проводили в Киеве в конце августа. Тогда на площади Независимости собрались родственники пропавших без вести и пленных украинских военных. Последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 6 июля. Тогда освободили 45 российских военнослужащих.

Читайте также:

Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО

Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Запад согласился помочь Украине в зимнее время
Спикер ВСУ Игнат: Украина арендует у других стран системы ПВО на время зимы
15 октября 2023, 13:15

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на зимнее время. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что Украина уже практиковала аренду систем ПВО. 

По словам Игната, в мире достаточно мало средств ПВО, поэтому полностью отдать их Украине никто не может. По этой же причине ВСУ приходится долго ждать осуществления поставок. Однако он добавил, что страна нуждается в вооружении, поэтому готова ждать.

Также советник командования ВС ВСУ обратил внимание на то, что Запад часто поставляет устаревшее вооружение. Но он отметил, что даже с помощью него Украине удаётся усилить оборону. Такое оружие тоже играет важную роль, заключил Игнат.

При этом, он отказался называть страны, которые согласились дать в аренду свои средства противовоздушной обороны. 

Читайте также:

«Отголосок антироссийской истерии»: в США объяснили слова Зеленского о Путине

Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений

Стало известно, кого будут поддерживать США
#украина
#пво
#поставки
#вооружение
#зима
Читайте нас в
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
15 октября 2023, 13:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
 
«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

Читайте также:

В Херсонской области во время обстрела погибли мирные жители

Губернатор ХМАО Комарова сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине

Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Губернатор ХМАО Комарова сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине
15 октября 2023, 12:52

Фото: iStock/IherPhoto

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталья Комарова рассказала, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование из-за того, что регион не готовился к СВО.
Агентство Ura.ru пишет, что супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.
 
«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.
Но губернатор обещала рассмотреть заявку обратившейся к ней женщины. По словам Комаровой, ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворять потребности жителей региона на линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО

Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
#сво
#россия
#минобороны рф
Читайте нас в
В Херсонской области во время обстрела погибли мирные жители
15 октября 2023, 12:41

Фото: iStock/Soumen Hazra

Трое мирных жителей погибли, один человек ранен в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
 
«По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов»,-сказано в сообщении.
Два человека погибли в Алешках, один - в Раденске. Один житель Алешек госпитализирован с тяжёлым ранением. Ответным огнем ВС РФ подавили огневые позиции и места дислокации украинских военных в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский.
 
Удалось ликвидировать 120-миллиметровый миномёт, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 военных.

Читайте также:

Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО

Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
#всу
#сво
#херсонская область
Читайте нас в
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Более 22 тысяч человек пытались незаконно покинуть Украину с начала СВО
15 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Погранслужба сообщила, что более 22 тысяч человек попытались незаконно покинуть Украину.
Именно столько человек задержали с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. Об этом рассказал представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко во время всеукраинского телевизионного марафона.

«За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам», — пояснил Демченко.
Ежедневно пограничники останавливают от 20 до 30 человек, которые незаконно пытаются покинуть Украину. С февраля прошлого года выявлено 280 преступных групп, помогавших украинскому населению в незаконном выезде из страны. 

Ранее главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков. 

Читайте также:

В ВСУ призвали явиться в военкоматы военнообязанных

Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
В США осудили политику Джо Байдена в отношении Украины
Полковник Макгрегор назвал действия Байдена на Украине катастрофой
15 октября 2023, 10:55

Фото: istock /ValleraTo

Политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины. Такое мнение озвучил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .
Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить  бесконечные войны.

Ранее  Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Он также выразил мнение, что российская армия может освободить Харьков за несколько дней.

Читайте также: 

Стало известно, сколько человек погибло в секторе Газа после израильских ударов

Путин рассказал, с какой целью страны вступают в БРИКС

В Пентагоне рассказали Израилю о важности следования «закону войны»

#сша
#политика
#вред
#украина
#мнение
#государство
#twitter
Читайте нас в
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
15 октября 2023, 10:42

Фото: kremlin.ru

Украинское контрнаступление провалилось полностью, а ВС РФ улучшают своё положение практически на всей линии боевого соприкосновения.
Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
На отдельных участках боевых действий ВСУ занимается подготовкой новых активных наступательных операций. По словам Путина, Россия соответствующим образом на это реагирует.

«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.
Читайте также:

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось

На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России

Путин: Страны «Золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам
#владимир путин
#президент
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф