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Силами ЗВО была ликвидирована американская БМП на купянском участке фронта.
Силами Западного военного округа ликвидирована американская боевая машина пехоты Bradley на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам командир одного из подразделений ВС РФ, который выполняет задачи на данном участке, пишет РИА Новости.
Также ликвидирован украинский танк, зенитная установка, которая размещена на базе «Урала».
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.
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Также ликвидирован украинский танк, зенитная установка, которая размещена на базе «Урала».
«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.
ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.
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Мария Фирсова