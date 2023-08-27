На Купянском направлении в составе ВСУ сражаются женщины-операторы БПЛА

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Разведчик ВС РФ сообщил о женщинах в рядах ВСУ на Купянском направлении, которые управляют беспилотниками.
Разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск рассказал РИА Новости, что украинские женщины-солдаты управляют беспилотниками, участвуя в боевых действиях на Купянском направлении. Сообщается, что недавно ВС РФ ликвидировали одну из украинских «птичек» на Купянском направлении. На месте падения беспилотника обнаружили уцелевший «сбросник» снарядов.
Когда БПЛА изучили детально, обнаружили под липучками «сбросника» женские волосы рыжего цвета. Собеседник агентства сомневается, что они случайным образом попали в оборудование.
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«Видимо, летала на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, «летала» женщина», —рассказал разведчик.
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Мария Фирсова