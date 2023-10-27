На Курской АЭС рассказали о работе станции после атаки беспилотников

Фото: iStock/Nordroden
Курская АЭС работает в штатном режиме после атаки беспилотников. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АЭС.
Отмечается, что пострадавших нет, здания не получили повреждений.
Напомним, что ранее Минобороны сообщали о пресечении атаки трёх украинских беспилотников на Курскую АЭС. Один из подбитых ПВО дронов взорвался около склада с ядерными отходами.
Проведённая проверка показала, что радиационный фон на территории станции, а также в близлежащих местностях находится в пределах нормы.
Уточняется, что атаки не повлияли на работу станции, она продолжает действовать в штатном режиме.
Курская АЭС расположена недалеко от города Курчатов в Курской области. Станция является важнейшим элементом Единой энергетической системы России. Станция обслуживает 19 областей ЦФО России.
Читайте также:
Атака БПЛА ВСУ по Курской АЭС — один из них взорвался у склада с ядерными отходами
Словения тайно поставила Украине беспилотники
Российская армия перехватила десять дронов ВСУ на донецком направлении
Напомним, что ранее Минобороны сообщали о пресечении атаки трёх украинских беспилотников на Курскую АЭС. Один из подбитых ПВО дронов взорвался около склада с ядерными отходами.
Уточняется, что атаки не повлияли на работу станции, она продолжает действовать в штатном режиме.
Курская АЭС расположена недалеко от города Курчатов в Курской области. Станция является важнейшим элементом Единой энергетической системы России. Станция обслуживает 19 областей ЦФО России.
Читайте также:
Атака БПЛА ВСУ по Курской АЭС — один из них взорвался у склада с ядерными отходами
Словения тайно поставила Украине беспилотники
Российская армия перехватила десять дронов ВСУ на донецком направлении
Анастасия Чинкова