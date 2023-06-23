На Лисичанском направлении российские бойцы сорвали ротацию украинской теробороны

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ВС РФ на лисичанском направлении удалось сорвать ротацию теробороны ВСУ на передовых позициях
РИА Новости пишет, что начальник пресс-службы группировки войск «Восток» Вадим Астафьев рассказал, что российские бойцы на лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны ВСУ на передовых позициях.
Сорвана ротация личного состава 241-й бригады теробороны Украины. Также российская авиация нанесла поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на лисичанском направлении.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в ДНР. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Вадим Астафьев заявил, что российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в районе поселка Щербиновка Донецкой Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости.
Сорвана ротация личного состава 241-й бригады теробороны Украины. Также российская авиация нанесла поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на лисичанском направлении.
Мария Фирсова