На месте ракетного удара по Севастополю виден дым

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ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Сейчас над крышей здания поднимаются клубы дыма.
Власти предупредили жителей города о возможной повторной атаке и попросили их не покидать дома и не выезжать в центр Севастополя. Движение морского транспорта по Севастопольской бухте также временно приостановлено. Системы ПВО находятся в повышенной боевой готовности.
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Александр Бойцов