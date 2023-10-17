На новом заводе «Алмаз-Антея» будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна «Алмаз-Антей» новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в индустриальном парке «Руднево», важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности государства. Об этом Шойгу сообщил на церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода «Алмаз-Антея».
Ранее сообщалось, что Шойгу провел совещание по дальнейшему развитию, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ходе совещания Шойгу отметил, что оборонно-промышленный комплекс России получил право от правительства использовать все имеющиеся резервы для ускорения производства артиллерии.
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