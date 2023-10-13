На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник

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На подлете к Брянску силами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что на месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы региона.
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