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На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник

13 октября 2023, 15:10
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

На подлете к Брянску силами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что на месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы региона.


Накануне Богомаз также сообщал, что украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, в результате этого полностью сгорел один жилой дом. По его словам, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки. Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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#всу
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«Армия зомби»: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
Журналист Моррис: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
13 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Ввиду огромных потерь среди личного состава ВСУ, Киев начал мобилизовывать тяжелобольных людей, заявил американский журналист Клейтон Моррис, его цитирует «Политика».
«Они (киевские власти) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины», - прокомментировал ситуацию Моррис. 

По словам журналиста, Киев, буквально, создает «армию зомби», половина солдат в которой имеет за спиной тюремные сроки, а вторая - тяжелобольные люди с различными недугами и отклонениями. 

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский приказал ВСУ применять военную тактику НАТО, что и привело к провалу контрнаступления. По словам эксперта, глава Украины заставил солдат идти на ВС РФ с массированными ударами, пытаясь прорвать их линию обороны. 

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#нато
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#киев
#солдат
#сво
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Зеленский погубил тысячи украинцев с помощью тактики НАТО
Риттер: Зеленский заставил ВСУ применять проигрышную тактику НАТО
13 октября 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ применять военную тактику НАТО, что и привело к провалу контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Зеленский приказал своей армии, чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. Они снова возвращаются на фронт и их просто убивают», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Эксперт пояснил, что вместе вылазки небольшими группами, Зеленский заставил украинцев идти на ВС РФ с массированными ударами, пытаясь прорвать их линию обороны. Однако, для украинцев такая тактика оказалась абсолютно проигрышной. 

По мнению Риттера, в НАТО намеренно установили для Украины временные рамки контрнаступления, чтобы побыстрее свести к минимуму силы, подпитывающие надоевший им конфликт.

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#нато
#вс рф
#зеленский
#контрнаступление
#всу
#сво
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СМИ раскрыли подробности взрыва в Мелитополе
«Страна.ua»: ВСУ признали, что организовали взрыв в Мелитополе
13 октября 2023, 14:38

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Вооруженных силах Украины заявили, что утренний взрыв в Мелитополе Запорожской области устроили украинские диверсанты. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Уточняется, что украинские диверсанты устроили взрыв на железнодорожном пути. Им удалось повредить полотно, также повреждения получил поезд, который перевозил топливо и боеприпасы для российских военных.

Напомним, утром 13 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на территории Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. По его словам, наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова. Информацию о взрыве также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.

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#поезд
#топливо
#взрыв
#боеприпасы
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В США предрекли два российских котла для ВСУ
Риттер: ВС РФ возьмут ВСУ в котел в Запорожской и Харьковской областях
13 октября 2023, 14:25

Фото: iStock/JARAMA

Российские силы в ближайшее время могут организовать для ВСУ сразу два котла в Запорожской и Харьковской областях. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», - заявил Риттер Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

 Он уточнил, что в этом случае российские силы массово уничтожают украинских военных.
 
Таким образом, Риттер уверен, что конфликт очень скоро закончится полным крахом ВСУ. У Украины уже заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление практически остановлено, заключил эксперт.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ провалили контрнаступление из-за долгих поставок западного оружия.

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#сша
#конфликт
#всу
#вс рф
#киев
#контрнаступление
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Стало известно о сотнях тысяч украинцев, пытающихся избежать мобилизации
Минобороны Украины: сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации
13 октября 2023, 13:23

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации. Такие данные привела замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова.
«К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», - рассказала Калмыкова.

По ее словам, в стране готовятся некие изменения в нормативно-правовых актах, благодаря которым данный вопрос будет урегулирован. При этом какого рода будут эти правки она не уточнила.

Ранее спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. По его словам, каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках.

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Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей Херсонщины
Сальдо: Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей Херсонщины
13 октября 2023, 13:04

Фото: сайт Кремля

Украинские власти расширяют зону западнее Херсона, откуда принудительно эвакуируются местные жители. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная «администрация» заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что данные населенные пункты расположены на берегу Днепро-Бугского лимана.

По словам Сальдо, украинские власти насильно забирают людей с тех территорий, которые скоро окажутся под контролем российских сил.

В конце августа эвакуацию детей провели в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Все эти населенные пункты располагаются в непосредственной близости от Работино.

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#семьи с детьми
#режим
#запад
#рф
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Последние новости СВО: обстановка на фронте, где удалось закрепиться ВСУ
13 октября 2023, 10:22

Фото: istock/gorodenkoff

Несмотря на осеннюю распутицу, на нескольких направлениях фронта активизировались бои. Российские военные пытаются перерезать трассу снабжения войск противника, ВСУ предпринимают попытки закрепиться у железнодорожной ветки в районе Андреевки. О том, где развернулись самые активные столкновения, и на каких направлениях идут в атаку ВС РФ, расскажет Редакция «Радио 1».

Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области. Власти Украины не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.

О взрывах на территории Мелитополя сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что о произошедшем узнал от своих земляков-мелитопольцев. По их словам, взрыв произошел около 07:50 мск. Позже информацию о взрыве в городе подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.


ВСУ атаковали Брянскую область


Об очередной попытке террористической атаки со стороны  ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотник самолетного типа был перехвачен силами РЭБ. В результате падения дрона, произошел взрыв. Жертв среди населения нет.

Последние новости СВО


На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия. ВС РФ проводят операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. Несколько опорных пунктов противника российским войскам удалось занять на Купянском направлении в районе населенного пункта Сеньковка. Также ВС РФ прорвали оборону украинской группировки и зашли в село Петровское. В населенном пункте идут боевые действия. Часть села находится под огневым контролем противника, сообщает телеграмм-канал «Рыбарь». В штурм идут российские военные в районе Марьинки.

На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели наступательные действия у Новопрокоповки, информирует портал WarGonzo. Российские бойцы вновь контратакуют у населенного пункта Вербовое. Под огнем ВС РФ позиции противника в Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке.

В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ
В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ

Наземную атаку провели военнослужащие российских подразделений в направлении Золотой Нивы и в Никольских дачах. Активные бои идут на Луганском направлении. Российские бойцы перешли в наступление в нескольких районах области. Целью ВС РФ является прорыв к Северскому Донцу. В районе населенного пункта Торского российская армия атакует. Через левый берег Оскола ВСУ получают снабжение. ВС РФ предпринимают попытки для перерезания трассы.

Контратакуют бойцы ВС РФ на Бахмутском направлении. В районе Андреевки, где ВСУ сумели закрепиться у железнодорожного моста, идут активные столкновения. Позиции противника под российским огнем в Клещеевке, Ступочках, Часовом Яре, Миньковке, Васюковке и Спорном.

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#тревога
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
#контрнаступление
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Взрыв прогремел в Криворожском районе Днепропетровской области
13 октября 2023, 10:02

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Взрыв произошел в Криворожском районе Днепропетровской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В своем телеграм-канале он только рассказал о самом факте взрыва, добавив, что информация о последствиях еще требует уточнения. Вилкул также не сообщил, была ли объявлена в Днепропетровской области в момент взрыва воздушная тревога. Ранее в регионе, а также в других областях Украины, воздушная тревога несколько раз объявлялась, а затем снова отменялась.

Вилкул отметил, что угроза ракетных атак и ударов с помощью беспилотников остается высокой. Он также добавил, что в Никопольском районе огнем артиллерии повреждены частный дом и государственное учреждение. Жертв среди населения нет, заключил глава совета обороны.

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#дом
#тревога
#информация
#воздушная тревога
#украина
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Марочко рассказал о ситуации на краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения под Красным Лиманом
13 октября 2023, 09:52

Фото: istock / zabelin

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ возводят оборонительные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на Краснолиманском направлении. Слова военного эксперта приводит РИА Новости.

«Отмечено ведение инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции», — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Марочко добавил, что конструкции и бревна доставляют гражданским транспортом, а работы по оборудованию сооружений ведутся круглые сутки.

Ранее сообщалось, что Киев переложил с себя вину за провальное контрнаступление на Западные страны.Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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