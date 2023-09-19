На подлете к Шебекино Белгородской области сбит беспилотник ВСУ

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В небе над Белгородской областью на подлете к городу Шебекино системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в результате падения обломкой беспилотника пострадавших и разрушений на земле нет.
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Элина Позднякова