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На подлете к Шебекино Белгородской области сбит беспилотник ВСУ

19 сентября 2023, 21:48
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Белгородской областью на подлете к городу Шебекино системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате падения обломкой беспилотника пострадавших и разрушений на земле нет.


Ранее в Минобороны России также заявили, что средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Попытка атаки была пресечена 19 сентября около 16.00.

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#бпла
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Берлин раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
ФРГ поставит ВСУ десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин
19 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. Об этом говорится на сайте германского министерства обороны.
В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии.

Напомним, ранее МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования и отопительные системы.

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В США анонсировали зимнее контрнаступление ВСУ
Генерал армии США Милли: У ВСУ нет намерений прекращать боевые действия зимой
19 сентября 2023, 21:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что с наступлением зимы украинские контрнаступление не прекратится.
По его словам, ВСУ продвигаются медленно, но целенаправленно, пытаясь сберечь живую силу и минимизировать потери. Он также обратился к критикам украинского наступления, отметив, что для его продолжения есть еще много времени. Также украинская сторона имеет для этого достаточно боеспособных сил.

«И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой», – заявил он.

При этом еще 10 сентября Милли заявлял, что у ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению. 

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Российские военные отбивают атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

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Балицкий заявил об уничтожении бронегруппы ВСУ в районе Работино


#военные
#всу
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Российские военные отбивают атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
19 сентября 2023, 21:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военнослужащие отбили три украинских атаки в районе Работино в Запорожской области, а сейчас уже началась четвертая. Такие данные привел глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Ореховском участке фронта сегодня очень горячо. В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая», - цитирует РИА Новости Рогова.

При этом пока не ясно, являются ли подобные действия началом третьей волны контрнаступления. При этом Рогов подчеркнул, что российские военные успешно охраняют свои позиции и не позволяют ВСУ прорвать линию обороны.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении вражеской бронегруппы на Ореховском направлении в районе Работино.

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В Японии считают, что Зеленского могут повесить
Экс-аналитик МИД Японии Сато: СВО закончится именно так, как хочет Россия
19 сентября 2023, 19:30

Фото: iStock/JARAMA

Бывшим главный аналитик МИД Японии Масару Сато считает, что, если украинский конфликт будет продолжать так же, как и сейчас, то спецоперация закончится так, как хочет РФ, а президента Украины Владимира Зеленского ждет мрачное будущее. Об этом сообщают «Аргументы недели».
«Зеленский знает, что если он закончит войну, то его повесят, поэтому он будет воевать до конца. Тогда по крайней мере он и его семья смогут бежать. Если он сбежит без боя, как афганский президент Ашраф Гани, США этого не примут. Вашингтону такое не нравится», — приводят слова Сато «Аргументы недели».

По мнению эксперта, нынешние поступки Зеленского — визит в США и увольнение Резникова тесно связаны с неудавшимся контрнаступлением ВСУ. Сато также утверждает, что в Киеве осталось мало мужчин призывного возраста. Экс-аналитик МИД Японии считает, что воевать в такой ситуации с РФ — это настоящее безумие.

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Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
19 сентября 2023, 16:55

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

18 сентября в Минобороны также сообщили, что российский истребитель МиГ-31был поднят в небо над Баренцевым морем из-за угрозы пресечения государственной границы американским самолетом Р-8А «Посейдон».

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#беспилотник
#бпла
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Балицкий заявил об уничтожении бронегруппы ВСУ в районе Работино
19 сентября 2023, 14:34

Фото: iStock/SergeyVButorin

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении вражеской бронегруппы на Ореховском направлении в районе Работино.
«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена. Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные с лёгкостью предугадывают действия ВСУ. Он также добавил, что в сентябре ожидается третья волна украинского контрнаступления.

Балицкий также отметил, что у противника еще есть определенные резервы и силы, но они уже находятся на исходе. А это значит, подчеркнул глава Запорожской области, что ВСУ понесут очередные колоссальные потери, пытаясь прорвать российскую оборону.

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#движение
#военные
#новости
#нато
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Военный эксперт Пинчук назвал главное заблуждение об СВО
Военный эксперт Пинчук: Киев обязательно найдёт, кого ещё можно мобилизовать
19 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что нужно снять розовые очки и понять тот факт, что при сильной необходимости украинские власти обязательно найдут, кого можно мобилизовать. Об этом сообщает Царьград.
«В истории всего нашего человечества, за пять с половиной тысяч лет цивилизации не было примера ни одной войны, где при относительно статичных условиях фронта у какой-то из сторон просто закончились люди, и поэтому столкновение прекратилось», — приводит слова эксперта Царьград.

По этой причине Пинчук призвал экспертов перестать рассуждать о том, когда у украинских войск закончатся резервы из военнослужащих. Он также добавил, что мобилизационный потенциал может закончиться в тот момент, когда исчерпается ресурсная база.

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#мобилизация
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В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО
Депутат Гурулев: Танки Abrams не повлияют на ход СВО
19 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/Alexey Molotov

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что отправка США танков Abrams на территорию Украины не окажет влияния на ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
«Кардинального ничего не произойдёт точно», - отметил Гурулев. 

По его словам, танки Abrams даже во время сирийского конфликта «горели не хуже, чем танки Leopard на Украине». Он выразил уверенность в том, что ВС РФ справятся с этой военной техникой. 

Напомним, некоторое время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что танки, которые были обещаны ВСУ, будут доставлены на Украину в ближайшее время. Он уточнил, что первый десяток из 31 машины страна получит уже в сентябре.

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#нато
#всу
#вс рф
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Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
РИА Новости рассказало, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
19 сентября 2023, 11:54

Фото: iStock/zabelin

За период наступательных операций украинских военнослужащих стало понятно, как проявили себя ВСУ в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, бойцы ВСУ должны были следовать той стратегии, которую предпочитает использовать НАТО. Для того, чтобы пользоваться вооружением, произведенным в странах Запада, нужны были знания. 

Те офицеры, которым удалось пройти обучение в государствах альянса, должны были научиться управлять сложной военной техникой. Кроме того, от них требовались умение обслуживать ее прямо в зоне боев. Такая информация была прописана в западной военной доктрине.

Источники в Пентагоне отмечали, что, в общей сложности, подготовленными оказались девять украинских бригад. Их численность составила 36 тысяч солдат. Так, восемь бригад уже находятся на линии боевого соприкосновения, но многие из солдат были ликвидированы российскими силами.

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