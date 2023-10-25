На подлёте к Брянску уничтожили 4 беспилотника

Фото: istock / valio84sl
Четыре беспилотника уничтожили ночью на подлёте к Брянску, в районе деревни Супонево.
Shot пишет, что три дрона сбиты силами ПВО, ещё один вывели из строя средствами РЭБ. Атака началась примерно в час ночи. БПЛА самолётного типа со взрывчаткой летели друг за другом. От трёх беспилотников остались только обломки, а тот, что посадили средствами радиоэлектронной борьбы, не сдетонировал. При его осмотре было обнаружено 2 кг пластида.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.
Читайте также:
Богомаз: Над Брянским районом сбиты четыре украинских БПЛА
Российские военные распознали тактику беспилотников ВСУ
Российский истребитель не допустил нарушения граница бомбардировщиком США
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Читайте также:
Богомаз: Над Брянским районом сбиты четыре украинских БПЛА
Российские военные распознали тактику беспилотников ВСУ
Российский истребитель не допустил нарушения граница бомбардировщиком США
Мария Фирсова