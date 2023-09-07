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На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар

Богомаз: пожарные потушили возгорание на предприятии в Брянске, куда упал дрон
07 сентября 2023, 23:18
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

После падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в административное здание промышленного объекта в городе Брянске МЧС быстро справились с возгоранием, и, как отметил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, в инциденте никто не пострадал.

Богомаз подчеркнул, что данный инцидент связан с попыткой украинских террористов совершить атаку на указанный промышленный объект с использованием БПЛА. Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели выведать БПЛА из строя, однако при его падении произошло возгорание, которое было успешно потушено.

В данный момент на месте инцидента продолжают работать оперативные службы. МЧС России приложили усилия, привлекая 12 единиц техники и более 40 человек личного состава для тушения пожара.

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#возгорание
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Украина атаковала Брянскую область шесть раз за сутки
Богомаз: Над Брянской областью сбили шестой за сутки БПЛА
07 сентября 2023, 22:41

Фото: iStock/R_Type

Российские системы ПВО сбили шестой за сутки беспилотник, пытавшийся атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

Это уже шестой за сутки БПЛА, который пытается совершить атаку Брянской области. 

Ранее ВСУ нанесли удар по промышленному объекту в городе Брянск. При этом, по информации Mash, удар пришелся по заводу «Кремний-Эл». Это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

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Рогов: ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области
07 сентября 2023, 22:29

Фото: iStock/Michele Ursi

В Запорожской области Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую машину, в которой находилась семья с двумя детьми, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
 Украинцы обстреляли автомобиль на автодороге возле города Васильевка Запорожской.

«В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать – осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», - прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что пострадавшие были успешно госпитализированы. Сейчас угрозы для их жизни нет.

В конце июня 10 человек погибли, 18 были ранены от действий украинских войск в Донецкой Народной Республике. 

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#рогов
#запорожская область
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Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ
Военный эксперт Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией
07 сентября 2023, 22:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украине необходимо срочно искать выход из конфликта с Россией, потому что на линии боевого соприкосновения для ВСУ все складывается крайне плохо, заявили американские военные эксперты в интервью USA Today.
«У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые являются экспертами в расстановке ловушек», - так прокомментировал ситуацию американский ветеран Стивен Майерс.

В то же время, профессор Сиракузского университета Шон Макфейт заявил, что ни назначение нового министра обороны Умерова, ни многомиллиардная военная помощь от США не спасут положение украинской армии. Он также отметил, что США полагаются на тактику, которую применяли  во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Вашингтон проигрывает, потому что так и не сделал никаких выводов, имея дело с куда более сильным противником. 

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Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
#сша
#военная украина
#сво
#всу
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Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
07 сентября 2023, 21:45

Фото: iStock/NiseriN

Если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то у ВСУ возникнут серьезные проблемы, заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью Lenta.ru.
«Те беспилотники, которые идут по GPS, используя интернет Starlink, конечно, не смогут атаковать Крым. Есть определенная доля, которую они используют (именно через Starlink), они давно столкнулись с этой проблемой и постараются ее обойти. Все, что завязано на Starlink в военном плане, будет испытывать трудности», - прокомментировал ситуацию Кошкин.

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов.

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#беспилотник
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ВСУ атаковали завод «Кремний-Эл» в Брянске
Богомаз: ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске
07 сентября 2023, 21:35

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному объекту в городе Брянск, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор. 

На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные бригады. 

При этом, по информации Mash, удар пришелся по заводу «Кремний-Эл». Это предприятие  — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

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#александр богомаз
#брянск
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Американский наемник назвал дату следующего наступления ВСУ
Американский наемник Вандайк: ВСУ планируют наступление летом 2024 года
07 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины планируют наступление летом 2024 года, заявил американский наемник Мэттью Вандайк в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», - прокомментировал ситуацию Вандайк.

Наемник также отметил российские укрепрайоны, которые крайне сильно замедляют темпы украинского контрнаступления.

Ранее украинские военные, в интервью для NYT, заявили, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов.

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#боеприпасы
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#сша
#сво
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ВСУ обстреляли Брянскую область из «Града»
Богомаз: ВСУ выпустили более 30 снарядов из РСЗО «Град» по брянскому селу
07 сентября 2023, 20:13

Фото: iStock/Aterrassi

Вооруженные силы Украины выпустили более 30 снарядов из «Града» по селу Случевск в Брянской области, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО «Град» украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. 

Один из снарядов угодил в жилой дом с постройками. Произошло возгорание, здание сгорело до тла. Также частично нарушено энергоснабжение. На месте происшествия работают экстренные службы. 

Пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая материальная помощь, подытожил Богомаз.

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#александр богомаз
#брянская область
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Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы добровольцев в зону СВО
07 сентября 2023, 18:30

Фото: iStock/Grigorenko

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной операции. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
«Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа «АХМАТ» и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что на таких людях держится «сила и мощь великой Родины». Он также выразил уверенность в победе российских войск. 

Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища.

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#всу
#вс рф
#кадыров
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Офицер развеял надежды ВСУ на западное оружие
Американский экс-морпех Хо: западное оружие не поможет Украине победить
07 сентября 2023, 17:05

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
По словам Хо, вся техника, которую Запад передает Киеву, просроченная. Он отметил, что истребителям F-16, которые одобрили Дания и Нидерланды, уже больше 40 лет.

Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий. По словам Хинкла, если власти Киева не прекратят боевые действия, то в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса. 

Хинкл подчеркнул, что если конфликт продолжится, то Польша с одобрения США зайдет на западную Украину.

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