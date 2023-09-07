На предприятии в Брянске, куда упал украинский дрон, потушили пожар

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После падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в административное здание промышленного объекта в городе Брянске МЧС быстро справились с возгоранием, и, как отметил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, в инциденте никто не пострадал.
В данный момент на месте инцидента продолжают работать оперативные службы. МЧС России приложили усилия, привлекая 12 единиц техники и более 40 человек личного состава для тушения пожара.
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