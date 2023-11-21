На Сахалине военного приговорили к колонии за отказ отправиться на спецоперацию

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«За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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