На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина.
В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность.
Спецслужбы флота работают на месте. В случае, если состояние мины позволит, её отбуксируют в безопасное место или уничтожат в акватории.
Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.
Ранее Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
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Спецслужбы флота работают на месте. В случае, если состояние мины позволит, её отбуксируют в безопасное место или уничтожат в акватории.
Ранее Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.
На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
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Мария Фирсова