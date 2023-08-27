На севере Донецка прогремели взрывы

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Взрывы раздались на севере Донецка, передает РИА Новости. Информация поступает о снарядах артиллерийского типа, включая кассетные, а также о стрельбе из стрелкового оружия.
В районе Донецка сохраняется напряженная обстановка из-за постоянных артобстрелов со стороны противника. Сегодня в результате атаки Вооруженных Сил Украины пострадали шесть мирных жителей, среди которых четверо детей.
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