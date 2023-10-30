На Сватово-Кременном направлении у бойцов появился талисман — гусь Валера

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Гуся принесли, чтобы приготовить суп, но со временем птица влилась в коллектив, и теперь без неё не представляют боевые будни.
Mash пишет, что гусь Валера каждое утро ходит на построение, несёт караульную службу вместе с часовым. Валера доказывает свою преданность и чужих в расположение не пускает.
В приёмах пищи Валера принимает участие наравне со всеми, как полноценный участник подразделения. По словам бойцов, к гусю привязались как к родному.
Ранее сообщалось, что лисицы обосновались недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске, остров Парамушир.
«Лента.Ру» пишет, что хищница самостоятельно «приготовила» гамбургер. Видео опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.Камера запечатлела, как лиса хватает куски хлеба и котлеты, которые оставили люди. Потом складывает их в характерной для сэндвича последовательности и ест.
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В Северо-Курильске лиса сама «приготовила» гамбургер и съела его
В приёмах пищи Валера принимает участие наравне со всеми, как полноценный участник подразделения. По словам бойцов, к гусю привязались как к родному.
«Лента.Ру» пишет, что хищница самостоятельно «приготовила» гамбургер. Видео опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.Камера запечатлела, как лиса хватает куски хлеба и котлеты, которые оставили люди. Потом складывает их в характерной для сэндвича последовательности и ест.
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В Северо-Курильске лиса сама «приготовила» гамбургер и съела его
Мария Фирсова