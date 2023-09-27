На Сватовском направлении группа бойцов ВСУ сдалась в плен

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На направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал.
«На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200», сдались трое военнослужащих ВСУ, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК», — цитирует РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.
После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.
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Диана Аванесян