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На СВО погиб бывший депутат Верховной Рады Сергей Слабенко, воевавший на Запорожском направлении.
57-летний Сергей Слабенко был народным депутатом Украины в 2002–2006 годах. После этого работал заместителем главы Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, с 2015- 2020 год являлся депутатом Волынского областного совета.
Сергея Слабенко уроженец Луцка. У него остались жена и двое детей.
Ранее сообщалось о смерти 41-летнего экс-вратаря ЦСКА и российской сборной по футболу Вениамина Мандрыкина.
В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
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Сергея Слабенко уроженец Луцка. У него остались жена и двое детей.
В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
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Мария Фирсова