На СВО погиб оператор дронов, который уничтожил 19 лодок ВСУ на Днепре

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Во время боевой задачи скончался оператор FPV-дронов с позывным Мечта, который уничтожил 19 украинских лодок на Днепре.
ТАСС пишет, что, по словам представителя предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», погибший проходил у них подготовку.
Сообщается, что восемь лодок были ликвидированы в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр. Тогда расчет Мечты работал без перерыва почти двое суток.
Погибший был награжден медалью «За отвагу». В данный момент сейчас готовятся документы о присвоении Мечте посмертно звания Героя России.
First Person View (FPV, с англ. »вид от первого лица») – понятие, используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору.
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«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», - сообщил собеседник агентства.
Погибший был награжден медалью «За отвагу». В данный момент сейчас готовятся документы о присвоении Мечте посмертно звания Героя России.
First Person View (FPV, с англ. »вид от первого лица») – понятие, используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору.
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Мария Фирсова