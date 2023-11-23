На технике ВС РФ в зоне СВО появился новый тактический знак

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На технике ВС РФ в зоне спецоперации заметили новый тактический знак, который был нанесен на бронетранспортер, установленный на бронепоезде Енисей. Кадры были опубликованы ТАСС.
На видео видно, что на установленном на бронепоезд бронетранспортере российской армии белой краской нарисованы перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. «Лента.ру» отмечает, что ранее техника с подобными символами в объективы журналистов не попадала.
Такие знаки могли появиться на бронепоезде между апрелем и августом текущего года. При этом уточняется, что они напоминают тактические символы, которые использует псковский десант.
Ранее российские Су-25 ликвидировали замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Два штурмовика Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные авиационные удары по скрытому вооружению ВСУ.
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Такие знаки могли появиться на бронепоезде между апрелем и августом текущего года. При этом уточняется, что они напоминают тактические символы, которые использует псковский десант.
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Элина Позднякова