На территории Приднестровья найдены обломки ракеты С-300

Мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Невьянского района Свердловской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве, хотя мужчина проходил лечение от геморроя и был все время на связи со своим руководством. Об этом пишет РИА Новости.

В сентябре 2022 года мужчина отправился в военкомат добровольцем, но уже там узнал, что на него готовится повестка по мобилизации. Его жена Наталья рассказала, что он учился на военной кафедре и имеет офицерское звание.



Уже в октябре он прибыл в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом. Вскоре у мобилизованного обострился геморрой. Этой болезнью мужчина страдает уже около 10 лет. Его отправили в госпиталь в Воронеже, где он пролечился с 26 ноября по 16 декабря. Однако, по словам военного, там ему давали только обезболивающее и витамины. Выписали его оттуда с рекомендацией о долечивании по месту жительства.



Но и на этом злоключения Владимира не закончились. 19 декабря его вызвали в часть, но по пути он поскользнулся и упал, получив ушиб грудной клетки, который был зафиксирован врачами. Прибыл в часть 26 декабря, отметился, рассказал о своем самочувствии и вернулся домой.



После военная полиция сообщила, что ему необходимо прибыть на службу, иначе принудительно доставят в часть. Он приехал и еще раз предоставил все справки из частной клиники, где лечился, отчитавшись, что пока не может продолжать службу. Однако эти справки не приняли, объяснив, что военный должен проходить лечение в городском учреждении здравоохранения. После прохождения ВВК Владимиру предложили госпитализацию, от которой отказался ввиду некачественного лечения.



Именно тогда на него и завели уголовное дело, а в августе его приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве. Пока Владимир находится в СИЗО. Тем временем его адвокат будет добиваться отмены приговора или смягчения наказания. Апелляцию рассмотрят в начале октября.



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Элина Позднякова