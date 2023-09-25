На территории Приднестровья найдены обломки ракеты С-300

Фото: iStock/aapsky
В приднестровском селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
Он уточнил, что мощный взрыв произошёл минувшей ночью, в 00:54. Позднее были обнаружены части ракеты, которые обрушились на территории села Кицканы в десяти километрах от столицы республики Тирасполя.
В результате происшествия никто не пострадал, поскольку обломки упали в стороне от жилых построек. Однако один из осколков приземлился в огороде одного из частных домов. Согласно сохранившейся маркировке, ракета собрана в 1968 году.
По словам Белякова, на место крушения обломков прибыли сапёры и сотрудники правоохранительных органов.Территория была оцеплена.
Читайте также:
Над Крымом и Чёрным морем сбито четыре украинских БПЛА
Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска
Над Брянской областью сбиты два беспилотника
В результате происшествия никто не пострадал, поскольку обломки упали в стороне от жилых построек. Однако один из осколков приземлился в огороде одного из частных домов. Согласно сохранившейся маркировке, ракета собрана в 1968 году.
Читайте также:
Над Крымом и Чёрным морем сбито четыре украинских БПЛА
Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска
Над Брянской областью сбиты два беспилотника
Анастасия Чинкова